Entscheidung gefallen : Kein AfD-Direktkandidat im Nordkreis Kleve

Kreis Kleve Der Landeswahlausschuss hat der Beschwerde von Landrätin Silke Gorißen stattgegeben. Im Klever Nordkreis darf AfD-Kandidat Christoph Kukulies aus formellen Gründen nicht bei der Landtagswahl antreten.

Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Freitag der Beschwerde der Kreiswahlleiterin und Landrätin Silke Gorißen gegen die Zulassung des Wahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD) für den Wahlkreis 55 – Kleve II – durch den Kreiswahlausschuss stattgegeben.

Kandidat Christoph Kukuies wollte sich am Freitag zu der Entscheidung nicht ausführlich äußern. „Ich kenne die Begründung noch nicht. Fachleute von uns waren da, ich habe aber noch nicht mit ihnen gesprochen“, so der Emmericher. Die Enttäuschung hielt sich bei Kukulies allerdings in Grenzen. „Die Chancen für mich auf eine Direktwahl sind natürlich gering“, sagt er. Einen Platz auf der Landesliste der AfD hatte er zudem nicht, sodass ein Einzug in den NRW-Landtag äußerst unwahrscheinlich gewesen wäre. Es sei der AfD im Kreis Kleve eher darum gegangen, einen Kandidaten aufzustellen und Gesicht zu zeigen, so Kukulies.