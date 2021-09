Ausbildung : 20 Nachwuchskräfte beginnen beim Finanzamt

Kleve Beim Finanzamt Kleve starten in diesem Jahr 17 Studierende und drei Auszubildende ihre berufliche Laufbahn.

Nach der Schule direkt mit einem Studium oder einer Ausbildung durchstarten – bei der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen geht beides. „In unserem Finanzamt starten in diesem Jahr 17 Studierende und drei Auszubildende“, teilt Achim Eder, Dienstellenleiter des Finanzamts Kleve mit. „Durch den Mix aus Studienabschnitten und praktischem Arbeiten im Finanzamt ist unser duales Studium sowie unsere duale Ausbildung abwechslungsreich und bietet die ideale Vorbereitung auf den Einstieg in die Berufswelt“, so Eder. „Wir bieten unseren Anwärtern insbesondere flexibles Arbeiten – auch im Homeoffice – und eine digitale Lern- und Arbeitsumgebung.“