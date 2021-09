Herbstferien : Musicalferien der Kreismusikschule Kleve

Kleve In den Herbstferien mal kreativ werden und nach einer Woche ein tolles Ergebnis präsentieren – darum geht’s beim Musical-Workshop von Gesamtschule Joseph Beuys und Klever Kreismusikschule.

(RP) Verreisen ist eine Möglichkeit, lange schlafen und herum hängen eine andere. Oder man wird mal so richtig kreativ. Die Musicalferien der Kreismusikschule finden vom 8. Oktober bis 15. Oktober in der Kreismusikschule und in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule statt. Auf dem Programm steht das Musiktheaterstück „Die Arche Noah – Geschichten von der großen Flut“. Das witzige und originelle Stück beleuchtet unter anderem das aktuelle und ernste Thema des Klimawandels aus vielen Perspektiven und wird durch Fluterzählungen aus anderen Kulturen bereichert.