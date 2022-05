Realbrandübung auf der Training-Base in Weeze : Sonsbecker Wehr probt den Ernstfall

Realbrandübung auf der Training-Base in Weeze

Bei einem Szenario erwartete die Einsatzkräfte ein Brand in einer Lagerhalle, aus der auch eine Person gerettet werden musste. Foto: Feuerwehr

Sonsbeck/Weeze Bei zwei Übungs-Szenarien auf der Training-Base Weeze machte die Feuerwehr Sonsbeck ein realitätsnahes Ausbildungsprogramm zum Thema elektrische Gefahren.

Man kann sie nicht riechen, nicht hören und nicht sehen. Umso mehr Gefahrenpotenzial birgt Elektrizität für Feuerwehrkräfte im Einsatz. Beschädigte elektrische Geräte, der Gebrauch von leitfähigen Löschmitteln, durchfeuchtete Kleidung stellen für die Einsatzkräfte ein erhöhtes Risiko dar. Dazu müssen etwa bei E-Autos, Photovoltaik- oder Windkraftanlagen besondere Herausforderungen gemeistert werden. Die Feuerwehr Sonsbeck hatte nun dank Unterstützung der Westenergie AG die Gelegenheit, auf der Training-Base Weeze ein realitätsnahes Ausbildungsprogramm zum Thema „Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle“ zu absolvieren.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung spielten die Einsatzkräfte zwei Einsatz-Szenarien durch: einen Transformatorbrand und einen Brand in einer Lagerhalle mit Menschenrettung. Dabei wurden das richtige Vorgehen zur Brandbekämpfung geübt, verschiedene einsatztaktische Varianten ausprobiert und mögliche Gefahren bei Bränden in elektrischen Anlagen analysiert. Auch die körperlichen Belastungen durch die hohen Temperaturen eines echten Feuers und die Möglichkeiten und Grenzen der modernen Feuerwehr-Schutzkleidung konnten bei den Übungen am eigenen Leib erfahren werden.