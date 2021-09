Sport in Meerbusch : Handballerinnen schaffen Sensation

Die Mädchen C-Jugend des Tus TD 07 Lank haben während der Corona-Spielpause fleißig trainiert. Das zahlt sich jetzt aus. Foto: TD Lank

Lank-Latum Die weibliche C-Jugend des TuS TD 07 Lank hat den Sprung in die Nordrheinliga geschafft. Selbst von der langen Corona-Zwangspause ließen sich die Sportlerinnen nicht ausbremsen.

Von Christoph Baumeister

(cba) Das hat es beim Handball-Nachwuchs des TuS Treudeutsch 07 Lank noch nie gegeben: Die weibliche C-Jugend ist jetzt in die Nordrheinliga und damit in die höchste Spielklasse auf Verbandsebene aufgestiegen. „Den Mädels ist ein historischer Erfolg gelungen“, zeigt sich Abteilungsleiter Alexander Gronwald stolz.

Bereits die zurückliegende Saison in der Oberliga hatte die Mannschaft von Trainerin Carolin Schumacher bravourös mit 8:0-Punkten und 103:57 Toren in souveräner Manier begonnen. Auf Grund der steigenden Infektionszahlen musste die Saison dann aber Mitte Oktober nach nur vier Spieltagen abgebrochen werden. Von der anschließenden, schier endlosen Zwangspause ließen die Lankerinnen sich jedoch nicht ausbremsen. Im Online-Training zeigten alle eine enorme Präsenz und arbeiteten motiviert an ihrer Physis. Bewegungsübungen führten die Spielerinnen ebenso ohne großes Murren aus wie die Laufrunden mit Co-Trainerin Dana Beeck. Entsprechend fit gingen sie im Juli nach mehr als sieben Monaten Handballentzug zurück in die Halle. Schließlich hatten sie ein großes Ziel vor Augen: den erstmaligen Aufstieg in die höchste Spielklasse auf Verbandsebene.

Auf dem Weg dorthin galt es, so manche Hürde erfolgreich zu meistern. Dazu zählte der Zusammenschluss zweier spielerisch völlig unterschiedlicher Jahrgänge, die zuvor nie gemeinsam trainiert oder gespielt hatten. Doch nach kurzer Eingewöhnungszeit wuchs das Team schnell zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen.

In der Qualifikationsrunde, die in der heimischen Forstenberghalle ausgetragen wurde, stellten die Lanker Juniorinnen ihre Klasse nun eindrucksvoll unter Beweis. Im ersten Spiel deklassierten sie die Turnerschaft St. Tönis mit 16:1, in der zweiten Partie feierten sie einen ebenso klaren 14:0-Sieg gegen Adler Königshof. „Diese Ergebnisse zeigen, dass die Mädels in der neuen Spielklasse absolut richtig aufgehoben sind. Ich traue ihnen in der Nordrheinliga durchaus zu, einen Platz im oberen Mittelfeld zu erreichen“, sagt Gronwald.

Das erfolgreiche Team besteht aus Anna Mangen, Birte Schmidt, Edda Biedka, Emilia Schüffel, Fine Müller, Greta Schumacher, Hanna Antoniadis, Jana Becker, Käthe Jagusch, Kiara Namli, Layla Husein, Lilli Brunner, Mia Gaudian, Sarah Bauer, Smilla Domhan Bauer und Smilla Domhan.