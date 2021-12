Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen auf der Erfolgswelle

Der VfR Warbeyen – hier Julia Koj (r.) – möchte sich mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden. RP-Foto: MVO Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Frauenfußball-Regionalligist möchte die gute Form der vergangenen Wochen gegen Spoho Köln bestätigen und sich mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden.

Die Formkurve des Fußball-Regionalligisten VfR Warbeyen zeigt aktuell steil nach oben. Die letzte Pflichtspiel-Niederlage datiert auf den 30. Oktober. Drei Siege in der Liga und ein Pflichterfolg im Pokal haben für neues Selbstbewusstsein gesorgt, hinzu kommt ein respektables 0:0 gegen Alemannia Aachen. Auch die Torflaute, die die Offensive des VfR in den ersten Wochen der Saison verfolgte, scheint nun endgültig überwunden zu sein. 24 Tore durften die Spielerinnen und ihr Trainer Sandro Scuderi in den vergangenen fünf Partien bejubeln. Seine bestechende Form untermauerte der Tabellenneunte jüngst beim deutlichen 5:2-Erfolg über die favorisierte SGS Essen II.

Aus sportlicher Sicht ist es also fast schon ein wenig schade, dass nun bereits die Winterpause vor der Tür steht. „Die Mannschaft möchte am liebsten durchtrainieren. Wir müssen die Spielerinnen ein bisschen bremsen“, sagt Scuderi. Die große Motivation möchte der VfR Warbeyen jetzt noch einmal gewinnbringend einsetzen. Die Hinrunde soll mit einem Sieg gegen Vorwärts Spoho Köln (So., 13 Uhr, Bresserberg) erfolgreich beendet werden.