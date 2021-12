Fußball-Niederrheinliga : Trainer Thorsten Fronhoffs verlässt den 1. FC Kleve

Kleve Die Jugend-Abteilung und der A-Junioren-Coach haben sich „einvernehmlich“ getrennt. Henrik Hommels übernimmt das Team, das auf einem Abstiegsplatz steht.

Die U 19 des 1. FC Kleve steht in der Gruppe zwei aktuell mit dem Rücken zur Wand. Die magere Bilanz: Das Team holte in sieben Spielen nur vier Punkte und nimmt als Vorletzter einen direkten Abstiegsplatz ein. Ein Erreichen der Relegationsränge fünf bis acht ist zwar nach wie vor im Bereich des Möglichen, mit Blick auf die bisherigen Leistungen aber alles andere als ein Selbstläufer.

Ein großes Problem ist die Personalsituation. Man habe diesbezüglich nicht dieselbe Auffassung gehabt, so Fronhoffs. „Wir spielen in der Niederrheinliga. Da brauchst man eine gewisse Kaderstärke, um mitzuhalten. Die konnte der Verein mir für die Rückrunde nicht zu hundert Prozent zusagen“, sagt der 42-Jährige. Auch die weite Anfahrt zum Training am Bresserberg – Fronhoffs wohnt in Sevelen und legt pro Einheit rund 100 Kilometer zurück – habe bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, so der Coach mit B-Lizenz.