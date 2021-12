Tischtennis : WRW Kleve hat ein Spiel weniger

Kleve Die für Samstag geplante Heimpartie des Damen-Drittligisten gegen Großburgwedel wird abgesetzt. Es bleibt das Duell am Sonntag gegen die Füchse Berlin.

WRW Kleve wird in der Dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen am kommenden Wochenende nur ein Heimspiel bestreiten. Die für Samstag geplante Partie gegen den TTK Großburgwedel wurde wegen der Corona-Lage abgesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. WRW wird somit zum Abschluss des Jahres in eigener Halle am Sonntag, 13 Uhr, nur noch gegen die Füchse Berlin aufschlagen.