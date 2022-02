Frauenfußball : SV Budberg enttäuscht in Warbeyen, Torhüterin Gareißen sieht Rot

Budbergs Torhüterin Franziska Gareißen kann hier Sophie Schneider nicht stoppen, die anschließend das 3:0 erzielt. In der 69. Minute flog die SVB-Keeperin runter. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Rheinberg Die abstiegsbedrohte Regionalliga-Mannschaft enttäuschte im ersten Rückrunden-Spiel in Warbeyen auf ganzer Linie. Der SVB kassierte eine 0:4-Pleite. Franziska Gareißen flog wegen Nachtretens vom Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Elsing

Der erste Versuch, in der Rückrunde eine Aufholjagd im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga der Frauen zu starten, ist für den SV Budberg gründlich in die Hose gegangen. Beim VfR Warbeyen unterlag der Tabellenvorletzte am Sonntag auch in der Höhe verdient mit 0:4 (0:2). „Letztlich waren wir chancenlos, so ehrlich muss man schon sein“, sagte Trainer Jürgen Raab im Anschluss an die Begegnung.

Der SVB verlor aber nicht nur das Spiel, sondern auch Torhüterin Franziska Gareißen, der in der 69. Minute die Nerven versagten und wegen Nachtretens die Rote Karte sah. „Die Entscheidung war aus meiner Sicht vertretbar, auch wenn sie in dieser Situation leicht provoziert wurde“, so Raab. Für Gareißen rückte Feldspielerin Katharina Presch zwischen die Pfosten, da die Gäste ohne eine zweite Torhüterin angereist waren. Auf den Ausgang der Partie hatte der Platzverweis aber keinen Einfluss.

Denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Budbergerinnen bereits mit 0:3 hinten. Die Treffer des Gastgebers waren in der 20., 25. und 50. Minute gefallen. In Unterzahl kassierte der SVB in der 71. Minute noch das 0:4, hielt sich danach aber schadlos. „Das Ergebnis ist schon sehr enttäuschend. Wir müssen in der Offensive einfach mutiger auftreten, mehr nachrücken, zielstrebiger agieren“, sagte Raab, der lediglich kurz nach der Pause eine gute Phase seiner Schützlinge sah. Zu wenig, um aus Warbeyen etwas Zählbares mitzunehmen.