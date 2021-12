Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf hält Trainer-Duo

Goch Der souveräne Tabellenführer der Gruppe eins setzt die Zusammenarbeit mit Coach Thomas Erkens und Co-Trainer Jürgen Zeegers in der kommenden Saison fort.

Alemannia Pfalzdorf, souveräner Tabellenführer in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern, hat erste Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Verein teilte jetzt mit, dass Coach Thomas Erkens und Co-Trainer Jürgen Zeegers weiter für das Team verantwortlich sein werden – egal, in welcher Klasse die Alemannia dann aufläuft. „Stabilität und Kontinuität auf diesen Positionen sind uns sehr wichtig. Und natürlich wissen wir auch, was wir an Thomas Erkens und Jürgen Zeegers haben – völlig unabhängig vom derzeitigen Tabellenstand“, so die Sportlichen Leiter Stefan Eikemper und Frank Mildenberger.