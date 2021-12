Dritte Tischtennis-Bundesliga der Damen : WRW Kleve rechnet sich zum Jahresabschluss nichts aus

Kleve Das Damen-Team ist am Sonntag im Heimspiel gegen die Füchse Berlin nur krasser Außenseiter. „Die Spielerinnen sollen in erster Linie Spaß haben“, sagt Teammanager Klaus Seipold.

WRW Kleve geht in der Dritten Tischtennis-Bundesliga der Damen ohne allzu große Erwartungen in das letzte Spiel des Jahres. Die Mannschaft, die mit 4:10-Punkten auf dem siebten Tabellenplatz steht, erwartet am Sonntag, 13 Uhr, den Tabellensechsten Füchse Berlin (7:3-Zähler) in der Sporthalle am Mittelweg. „Wir rechnen uns in dieser Begegnung nicht viel aus. Die Spielerinnen sollen zum Abschluss des Jahres in erster Linie Spaß haben“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.