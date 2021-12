Fußball-Oberliga : Das nächste Talent steht auf dem Sprung

Luca Wiens weiß auf jedem Sportplatz ganz genau, wo das Tor steht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Kleve Luca Wiens traf am Sonntag erstmals für den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve. Zuvor wurde der 19-Jährige, der an seiner Handlungsschnelligkeit arbeiten muss, vor allem bei der Reserve eingesetzt. Nun wartet eine Auswärtspartie.

Der Sportclub Velbert hatte sich bereits aufgegeben, als Luca Wiens am vergangenen Sonntag nach 80 Minuten für den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve eingewechselt wurde. Mit 5:0 führte das Team von Trainer Umut Akpinar zu dem Zeitpunkt vor heimischem Publikum. Doch die Rot-Blauen demonstrierten weiter ihre Offensivstärke – und spielten die desolaten Gäste bisweilen schwindelig.

Auch der 19-jährige Angreifer Luca Wiens hinterließ Eindruck. Der Student beschäftigte die Velberter Abwehrreihen mächtig – und belohnte sich kurz vor Schluss mit dem Premieren-Tor in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse. Luca Thuyl hatte den jungen Mann perfekt in Szene gesetzt, er musste nur noch einschieben. „Das war natürlich ein sehr schönes Gefühl. Ich bin von der Mannschaft sowieso sehr gut aufgenommen worden. Die Kulisse mit den vielen Fans war schon sehr besonders“, blickt Luca Wiens zurück, der bereits mehrfach bei der Erstvertretung mittrainierte.

Info Danny Rankl kehrt in die Startelf zurück Prognose „Wir wollen an das Velbert-Spiel anknüpfen. Niederwenigern wird über die Geschlossenheit kommen, wir müssen daher alles abrufen“, sagt Kleves Trainer Umut Akpinar. Personal Tim Haal dürfte am Sonntag mit einer Knieverletzung ausfallen. Danny Rankl ist nach einer Pause wegen seiner Booster-Impfung zurück.

Schon am ersten Spieltag stand der angehende Lehrer gegen den TSV Meerbusch überraschend in der Startelf, weil Routinier Danny Rankl verletzt ausfiel. Zudem war Stürmer Younes Mouadden, der Tage später vom Liga-Konkurrenten Teutonia St. Tönis kam, noch nicht zum Bresserberg gewechselt.

So ging Luca Wiens, der im Xantener Ortsteil Marienbaum lebt, nach dem Debüt gleich wieder zurück zur zweiten Mannschaft. Unter Reserve-Trainer Lukas Nakielski stand der Angreifer in dieser Saison bislang in 13 Partien auf dem Feld, ihm gelangen vier Treffer und vier Vorbereitungen. Doch in der Bezirksliga spielt Luca Wiens nicht in vorderster Front, seiner Lieblingsposition, sondern im zentralen Mittelfeld oder auf den offensiven Außenbahnen.

„In meinen Augen sind acht Scorerpunkte eher durchwachsen. Ich bin bislang nicht wirklich zufrieden mit meinen Leistungen. Bei der Hälfte der Spiele war ich durchaus einverstanden. Aber ich hätte noch häufiger treffen können, noch mehr richtige Entscheidungen fällen müssen“, sagt Luca Wiens, der seit zwei Wochen bei der ersten Mannschaft mittrainiert. „Natürlich freue ich mich sehr, wenn ich auf dem Handy eine Nachricht von Umut Akpinar sehe, dass ich bei der Ersten mittrainieren darf oder im Kader stehe“, sagt Luca Wiens.

Schließlich seien schon allein die Trainingseinheiten mit Akteuren wie Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele und Nedzad Dragovic lehrreich. „Da kann man sich sehr schnell weiterentwickeln, da man immer an sein Limit gehen muss. Ich will auf lange Sicht unbedingt wichtig für den Verein und die erste Mannschaft sein. Dass das klappt, ist aber keine Selbstverständlichkeit“, so der 19-Jährige, der im dritten Semester an der Universität Essen/Duisburg Sport und Biologie auf Lehramt studiert. Schließlich müsse er noch eine Menge lernen. „Meine Handlungsschnelligkeit ist noch ausbaufähig. Außerdem muss ich an meiner Ausdauer arbeiten. Das macht in der Bezirksliga vielleicht keine Probleme. Aber in der Oberliga läuft man nach 90 Minuten schon auf der Felge“, sagt Luca Wiens. Seine größte Stärke aber sei der Torinstinkt, der für einen Mittelstürmer wie ihn unabdingbar ist. „Ich muss realistisch sein: Um auf Dauer in der Oberliga von Wert zu sein, muss ich noch hart an mir arbeiten“, sagt das Nachwuchstalent, das 2016 vom TuS Xanten zum Fusionsclub wechselte.

Zuvor streifte er das Trikot des Heimatvereins SV Vynen-Marienbaum bis zur E-Jugend über, ehe er für drei Spielzeiten zum SSV Lüttingen wechselte. Mit 13 Jahren ging Luca Wiens zum TuS Xanten, wo er in der Saison 2015/’16 das Team mit 30 Toren zur Meisterschaft in der C-Jugend-Leistungsklasse schoss. Damals wurden die Scouts aus der Kreisstadt auf den kaltschnäuzigen Angreifer aufmerksam.