Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen bleibt in der Erfolgsspur

Sophie Schneider (links) wird nach ihrem Treffer zum 3:0 für den VfR Warbeyen von ihren Teamkolleginnen beglückwünscht. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Die Mannschaft startet mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den SV Budberg in die Rückrunde. Trainer Sandro Scuderi lobt sein Team, das seit sechs Spielen ungeschlagen ist.

Der Start ins Fußball-Jahr 2022 ist dem VfR Warbeyen bestens geglückt. Die Mannschaft feierte am Sonntag zum Rückrunden-Auftakt in der Regionalliga der Frauen gegen den SV Budberg einen verdienten 4:0 (2:0)-Heimsieg. Damit setzte der VfR eindrucksvoll den positiven Trend aus dem vergangenen Jahr fort. Die Schützlinge von Trainer Sandro Scuderi sind mittlerweile schon seit sechs Spielen ungeschlagen. Sie holten in dieser Phase 16 von 18 möglichen Punkten bei einem Torverhältnis von 20:5.

Im Klever Stadion am Bresserberg ließ der VfR Warbeyen von Anfang an überhaupt keine Zweifel an seinem Erfolg aufkommen. Sandra Starmanns sorgte nach einer dominanten Anfangsphase für die verdiente Führung. In der 20. Minute veredelte sie eine schnörkellose Passstafette über mehrere Stationen mit dem Treffer zum 1:0. Fünf Minuten später erhöhte der Gastgeber schon. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Jule Dallmann auf ihre Zwillingsschwester Pauline, die sich Chance nicht entgehen ließ, mit dem Tor zum 2:0 bereits früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Zwillinge feierten übrigens am Freitag ihren 24. Geburtstag.

„Wir hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi. Ihn freute dabei, dass seine Mannschaft mit dem recht komfortablen Vorsprung anschließend auch nicht allzu leichtfertig umgegangen sei. „Obwohl wir in der zweiten Halbzeit dann gegen starken Wind anspielen mussten, haben wir das super gemacht“, so Scuderi.

Bereits fünf Minuten nach dem Seitenwechsel sorgte Sophie Schneider mit ihrem Treffer zum 3:0 für die Vorentscheidung. Jule Dallmann (71.) stellte mit einem verwandelten Elfmeter den 4:0-Endstand her. Die chancenlosen Gäste aus Budberg agierten zudem in der Schlussphase in Unterzahl, nachdem Franziska Gareissen in der 69. Minute nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen hatte.

Sandro Scuderi machte im Anschluss keinen Hehl aus seiner Begeisterung über den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft, die nach dem souveränen Erfolg auf dem achten Tabellenplatz steht. „Wir wollten mit Spaß und Freude spielen. Das ist uns prima gelungen. Die äußeren Verhältnisse waren zwar nicht blendend, aber die Spielerinnen haben eine tolle Bereitschaft gezeigt. Wir haben dem SV Budberg heute zweieinhalb Mal in unseren Strafram gelassen und das Ganze vernünftig ausgespielt“, sagte Scuderi.