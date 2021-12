Basketball im Kreis Kleve : TV Goch siegt vor leeren Rängen

Goch Der Oberligist spielt ohne Fans, weil er die Kontrolle der 2G-Regel nicht gewährleisten kann. Landesligist VfL Merkur Kleve verliert erneut.

Von Per Feldberg

Neuling TV Goch hat in der Basketball-Oberliga das Heimspiel gegen die BG Lintfort II mit 88:56 (44:28) gewonnen. Dabei fehlte die gewohnte Atmosphäre in der Sporthalle des Gocher Gymnasiums wegen der Corona-Krise und der daraus resultierenden 2G-Regel für Sportveranstaltungen unterm Dach. Die Verantwortlichen des TV Goch sahen sich nicht in der Lage, die erforderliche Kontrolle bei Zuschauern zu gewährleisten – deshalb blieben Fans außen vor. „Das war eine schwere Entscheidung für uns. Wir hätten eine externe Security-Firma mit den Kontrollen beauftragen müssen. Das hätte unseren finanziellen Rahmen gesprengt“, sagte der Gocher Trainer Michael Langenberg.