Modernisierung der Bahnstrecke : Niers-Express soll pünktlicher werden

Kreis Kleve Die Betriebsqualitätsanalyse liegt vor. Kurzfristige Maßnahmen soll jetzt zügig umgesetzt werden. Die CDU-Abgeordneten aus dem Kreis Kleve pochen jedoch auf die Modernisierung der Strecke.

Der Niers-Express (RE 10) beziehungsweise die Bahnstrecke zwischen Kleve und Düsseldorf hat das Zeug zu einem Streitthema im Wahlkampf. Zu diesem Entschluss könnte man kommen, wenn man die jüngste Pressemitteilung von Stefan Rouenhoff und Margret Voßeler-Deppe liest. Beide betonen, wie sehr sie sich seit Jahren für Verbesserung des Betriebs und der Modernisierung der RE10-Bahntrasse einsetzen und wie verwundert sie nun über die Aussage von Landratskandidat Peter Driessen, der Kreis soll in die Bahnstrecke investieren, sind. „Das neuerliche, wohl dem Wahlkampf geschuldete Interesse von Herrn Driessen am RE10 nehmen wir zur Kenntnis“, so die beiden CDU-Abgeordneten.