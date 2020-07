Unsere Woche : Die Reihen lichten sich

Meinung Kleve Und da waren es nur noch sechs: Mit dem Rückzug der Unabhängigen Klever werden sich nach der Kommunalwahl die Reihen lichten. Von anderen ist nämlich derzeit (noch) nichts zu hören.

Die Unabhängigen Klever (UK) treten nicht mehr an: Die vier Fraktionsmitglieder, die sich von den Offenen Klevern (OK) abgespalten hatten und die die Klever Wählervereinigung dann später ausbooteten, als alle Ausschüsse neu besetzt wurden, tritt nicht mehr an. Es war abzusehen, als Fabian Merges als Fraktionschef erklärte, er wolle mit Blick auf Familie und Beruf nicht wieder kandidieren. Und es war ein offenes Geheimnis, dass Heinz Goertz nicht mehr antreten wollte. Also zog man die logische Konsequenz und verzichtete darauf, bei der Kommunalwahl anzutreten.