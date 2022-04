Zu Besuch bei Magret Voßeler-Deppe : Inner Wheel Club im Landtag

Geldern/Düsseldorf Die Gastgeberin Margret Voßeler-Deppe empfing Frauen aus Geldern. Sie gewährte einen Einblick in die Arbeit als Abgeordnete für den Südkreis Kleve und diskutierte mit ihren Besucherinnen über Energieentwicklung und nachhaltige Lebensmittelversorgung.

Nach einer Besichtigung des Landtags in Düsseldorf kamen acht Frauen des Inner Wheel Clubs Geldern und die CDU-Abgeordnete Margret Voßeler-Deppe zu einem Austausch zusammen. Zunächst gab die Gastgeberin einen Einblick in ihre Arbeit als Abgeordnete für den Südkreis Kleve. „Seit dieser Legislaturperiode habe ich den Vorsitz des Integrationsausschusses übernommen und bin weiterhin im Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und in der Enquetekommission ,Gesundes Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe‘ vertreten – und das sind alles Themen, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegen und in denen ich in den vergangenen Jahren viel Erfahrung gesammelt habe“, sagte Margret Voßeler-Deppe.