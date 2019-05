Kreismusikschule : Musik der KMS liegt in der Luft der Kreis Klever Kulturtage

Kreis Kleve (RP) Mit fünf Konzerten beteiligt sich die Kreismusikschule bei den diesjährigen Kreis. Auch im Jubiläumsjahr der Musikschule gibt es, eingebunden in die Ausstellungen der einzelnen Museen, wieder viel Musik.

Am Samstag finden zwei Konzerte in Emmerich und Kleve, am Sonntag dann Veranstaltungen in Kevelaer und Wachtendonk statt. Im Rheinmuseum in Emmerich ist ein Kammerkonzert mit verschiedenen Instrumentalensembles zu hören. Neben einem Auftritt der MusiKids aus Emmerich gibt es Musik mit den „Jungen Bläsern“ der KMS.