Forschung für Moyland : Joseph-Beuys-Preis für einen Berliner

Bedburg-Hau Prof. Matthias Weiß aus Berlin bekommt den Moyländer Beuys-Forschungspreis für seine Habilitation aus dem Jahr 2014. Die Schrift heißt „Beuys auf Sendung“ und beschäftigt sich mit dem Mediengebrauch des Künstlers.

Es werden viele gelehrte Reden gehalten werden am heutigen Sonntagabend im Zwirnersaal von Schloss Moyland. Denn es ist eine sehr akademische Betrachtung, für die Prof. Dr. Matthias Weiß aus Berlin gewürdigt wird. Der Kunsthistoriker ist der neue Träger des mit 10.000 Euro dotierten „Joseph-Beuys-Preis für Forschung“, den Stiftung und Förderverein Schloss Moyland sowie die Volksbank Kleverland ausloben. Weiß ist der dritte Forscher, dem diese Ehre zuteil wird. Seine Arbeit wird als Grundlage künftiger Beuys-Forschung angesehen - gerade, wenn es um das Verhältnis des Künstlers zu den Massenmedien seiner Zeit geht: Radio und Fernsehen.

Die wissenschaftliche Arbeit, die unter einem Dutzend Bewerbungen ausgewählt wurde, ist zweigeteilt. Dr. Wilfried Dörstel, Kunsthistoriker und Archivar aus Köln, saß der Jury vor und gab als deren Sprecher Auskunft. „Matthias Weiß hat einen 1000-seitigen Bestandskatalog und einen 300-seitigen Textband geschrieben. Während das eine eine vorbildliche Dokumentation dessen ist, was im Beuys-Archiv der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof vorhanden ist, liest sich der Textband, der den akademischen Jargon hinter sich lässt, ganz toll und kurzweilig. Wir waren begeistert“, schwärmte Dörstel.

Gegenstand Gewürdigt werden große Leistungen in der interdisziplinären Beuys-Forschung.

In Moyland Beuys statt Bützchen

Rosenmontag im Museum Schloss Moyland : In Moyland Beuys statt Bützchen

Eine Annäherung an Joseph Beuys

Museen im Klever Land : Eine Annäherung an Joseph Beuys

Für Interims-Museumsleiterin Barbara Strieder ist wichtig festzustellen, dass neben dem musealen Aspekt die Forschung im Zusammenhang mit dem Joseph-Beuys-Archiv in Moyland eine große Rolle spielt. Auch Dr. Arnim Brucks, der das Land NRW in der Stiftung vertritt, und Frank Ruffing für Fördeverein und Volksbank sind sehr einverstanden mit dem Preisträger und haben vor, auch in künftigen Jahren geeignete Forscher auszuzeichnen. Sie sollen kreative, interdisziplinäre Arbeiten einreichen und dürfen nicht älter als 45 Jahre sein - es geht nicht zuletzt um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.