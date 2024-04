Historische Orgel von 1778 So war das Konzert mit Jeehuyn Park in Kleve

Es ist schon eine gute Tradition geworden, dass der Förderkreis „Musica Sacra in der Düffelt“ zur Passionsmusik in die St. Martinus Kirche Bimmen lädt. Und diese Einladung wurde gut angenommen, war doch die kleine Dorfkirche restlos gefüllt. Zu Beginn begrüßte Pastor Theo Priehsen für die Kirchengemeinde St. Willibrord die Besucher und erinnerte am Tage des Leidens Jesu daran, dass Passion auch heute zu unserem Leben gehöre. Dabei verwies er auch auf den russischen Regimekritiker Alexei Nawalny, der seine Kraft in den Zeiten der Verfolgung insbesondere aus den Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu bezog. Konkret bezeichnete Nawalny das Gebot: „Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden!“ als eine Handlungsanweisung für seinen Kampf um Gerechtigkeit in Russland, bei dem er schließlich das Leben verlor.