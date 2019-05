Cinque : Zwei Komikerinnen geben sich bei Cinque die Ehre

Biggi Wanninger (l.) und Andrea Badey im Doppelpack. Foto: Kulturbüro

Kleve (RP) Vorhang auf. Es gibt ein neues Komikerinnen-Gespann: Wanninger & Badey. und das gastiert am 25. Mai, 20 Uhr, in der Aula der Josef-Beuys-Gesamtschule bei Cinque in Kleve. Biggi Wanninger, Präsidentin der Kölner Stunksitzung, hat sich neu orientiert – als Solokünstlerin.

Natürlich schlüpft sie auch weiterhin in ihre Paraderollen als Rainer Calmund und Montserrat Caballet – wobei ihr bei der Operndiva hilft, dass sie nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin ist. Die Diva grüsst derweil von oben und ist einverstanden. Biggi Wanninger ist bissig wie immer; das zeigt sie teuflisch gut, wenn sie die Andrea Nahles wiedergibt. Auch das wird alle freuen, wenn sie Heidi Klum Orangenhaut wünscht. Damit kann die dann nämlich demnächst einen neuen Werbevertrag unterschreiben – mit Valensina.