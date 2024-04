Berühmte Skulpturen Wie der Klever Künstler Günther Zins die Rathäuser erobert

Es sind große Arbeiten am besonderen Ort, die der Klever Bildhauer Günther Zins zuletzt installiert hat: Seine minimalistischen, nur scheinbar immer gleichen, doch tatsächlich stets aufs neue überraschenden Stahlwürfel, zieren zwei Rathäuser, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Hier das alte mittelalterliche Backstein-Gebäude mit Zinnen und gotischen Giebeln, dort die schlicht grau verputzte Wand an einer Schule, die zum Technischen Rathaus wurde. Das historische Rathaus steht in Kalkar am Niederrhein und zeugt vom Bürgerstolz der einst so reichen kleinen Hansestadt, das andere in der rheinischen Mittelstadt Korschenbroich im Rhein-Neuss-Kreis, wo die jüngste Arbeit des Klevers die graue Putzwand verwandelt und zum Erlebnis macht. Zins vollende damit erst das technische Rathaus, ließ der Korschenbroicher Bürgermeister Marc Venten verlauten. Und Gisela Willems-Liening, die ehemalige Vorsitzende des Freundeskreises für Kunst und Kultur, der das Werk finanziert und als Leihgabe an die Stadt gegeben hat, zeigte sich glücklich, weil ihr die leere Wand seit Jahren ein Dorn im Auge gewesen sei.