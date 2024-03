Wertvoller Kunstschatz Der auferstandene Altar von Kleve

Ein Berg von Schutt – alles grau in grau. Zwischen Steinbrocken und Figuren ragt ein Altarretabel heraus. Die Fächer, in denen die Figuren standen, sind leer. Von der einstigen Pracht ist nicht viel übrig geblieben. Die gold-glänzenden, so wunderbar geschnitzten Figuren sind entfernt, einige gesichert, einige „abhanden gekommen“.