Andrang am Wochenende : Weitere Parkplätze am Rheinufer in Salmorth

Weitere Parkplätze am Rheinufer in Salmorth

Andrang am Wochenende

Kleve Für Besucher des Rheinufers in Salmorth stehen aufgrund der dort eingeschränkten Parkmöglichkeiten bis einschließlich zum 31. Oktober 2022 weitere Parkplätze der Firma ADM Spyck GmbH zur Verfügung.

(RP) Der Hochsommer ist da, in diesen Tagen werden die Höchsttemperaturen für das Jahr 2022 erwaret. Für einige Klever ist das auch ein Anlass, am Rheinufer in Salmorth Abkühlung zu suchen. Einie Regeln gibt es allerdings. Das Ufer ist dort (von Rheinkilometer 857,2 bis 858,3) für sogenannte „leichte Erholung“ freigegeben. Das bedeutet: Kein Grillen, kein Lagerfeuer, kein Campen oder Zelten und – ganz wichtig – nicht im Rhein schwimmen gehen. Dabei besteht Lebensgefahr. Die übrigen Flächen stehen zum Teil unter Naturschutz und dürfen nicht genutzt werden.