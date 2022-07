Kleve : Diebe stehlen Kabeltrommeln

Kleve Gleich vier tonnenschwere Kabeltrommeln erbeuteten Diebe auf einem Baustellen-Gelände an der Eichenallee in Kleve.

Große Beute machten Diebe auf der Baustelle der Forstgarten-Gesamtschule an der Eichenallee in Kleve. Sie erbeuteteten mehr als acht Tonnen Kupferkabel, die auf vier mannsgroße Kabeltrommeln gerollt waren. Wie die Klever Polizei berichtet, waren die Diebe im Zeitraum von Freitag, 15. Juli, 15.30 Uhr bis Montag, 18. Juli, 7 Uhr aktiv auf der Baustelle an der Eichenallee. „Der oder die unbekannten Täter entwendeten dort vier zirka 1,80 Meter hohe Kabeltrommeln mit jeweils rund 2,2 Tonnen Kupferkabel von einem Baustellengelände“, so die Polizei. Jetzt suchen die Beamten Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben: Hinweise an die Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.