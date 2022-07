Fahrzeug war verschlossen : Diebe stehlen Radlader von einer Baustelle

Wesel Die Täter entfernten einen Zaun, um sich Zugang zu der Baustelle an der Reeser Landstraße zu verschaffen. Mit dem gestohlenen Baufahrzeug flüchteten sie, wobei nur ein Teil der Route bekannt ist. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen einen gelben Radlader der Marke Zeppelin, Typ Z25, von einer Baustelle an der Reeser Landstraße gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Arbeiter die Baustelle am Dienstag gegen 16.45 Uhr verlassen und den Radlader zuvor verschlossen hinter einen Baukran abgestellt. Am nächsten Tag bemerkten sie gegen 6.30 Uhr, dass das Fahrzeug gestohlen worden ist, und alarmierten daraufhin die Polizei.