Reitsport : Hochkarätiger Springsport und Pony-Auktion bei Holger Hetzel

Im Reitsportzentrum an der Pfalzdorfer Buschstraße geht es für die Springreiter am Wochenende wieder hoch hinaus. Foto: Stephan Derks

Goch Im Pfalzdorfer Reitsportzentrum des Nationenpreisreiters gehen von Freitag bis Sonntag Springreiter aus ganz Deutschland an den Start.

Wenn Nationenpreisreiter Holger Hetzel derzeit über die Anlage seines Reitsportzentrums an der Pfalzdorfer Buschstraße 21 blickt, sieht er ständig Veränderungen. Denn sein Team legt noch einmal letzte Hand an den Stallzelten an, die für das große Jugend- und Amateurturnier aufgebaut werden, das von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juli, stattfindet. Reiter aus ganz Deutschland gehen an den Start, deren Vierbeiner entsprechend untergebracht werden müssen.