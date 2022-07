Heißester Tag des Jahres erwartet : Das waren die Hitzerekorde der letzten Jahrzehnte in Kleve

Kleve Das Kleverland schwitzt am wohl heißesten Tag des Jahres. Werden wir uns daran gewöhnen müssen? Temperaturen jenseits der 36 Grad kommen immer häufiger vor, wie jetzt ein Vergleich zeigt.

Am Dienstag wird der heißeste Tag des Sommers im Kleverland erwartet, Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen 36 und 39 Grad. Wie Sie am besten durch den Tag kommen, lesen Sie hier.

In den Büros wird sicher auch heute wieder die Diskussion losgetreten: Nur ein normaler Hochsommer - oder sind Temperaturen jenseits der 36 Grad bei uns neu und ungewöhnlich? Einen Beitrag zur Debatte liefert das Portal Kachelmannwetter. Das hat über den Nachrichtendienst Twitter die Hitzerekorde in Kleve seit 1949 veröffentlicht.

Demnach sind die Temperaturen in Kleve seit 1949 zehnmal über die Marke von 36 Grad geklettert. Achtmal davon seit 2010. Nur zweimal hat es zuvor derart heiße Temperaturen bei uns gegeben: Am 9. Juli 1959 und am 19. Juli 2006. Die Häufigkeit der Hitze-Ereignisse nahm zuletzt also zu.