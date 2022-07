Unbekannter verletzt 40-Jährigen : Schläge in der Klever Fußgängerzone

Kleve Der Klever war in der Nacht auf Sonntag in der Fußgängerzone unterwegs. Er geriet mit einem Unbekannten in einen Streit, wurde geschlagen und verletzt.

In der Klever Fußgängerzone ist ein 40-Jähriger Mann von einem Unbekannten geschlagen und verletzt worden. In der Nacht auf Sonntag, gegen 1.05 Uhr, war der 40-jährige Klever auf der Großen Straße unterwegs, als er mit einem Unbekannten in einen Streit geriet, so die Polizei. Der unbekannte männliche Täter im Alter von 30 bis 35 Jahren soll etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein und blonde Haare haben.

Er fügte dem 40-jährigen eine Risswunde an der linken Stirn zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden musste. Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

