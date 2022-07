Fußball : 1. FC Kleve testet im Parkstadion gegen Schalkes U 19

Kleve Die Partie des Oberligisten gegen den Bundesliga-Nachwuchs wird wegen der Arbeiten im Stadion Bresserberg verlegt. Trainer Umut Akpinar ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und steht wieder an der Linie.

Am Donnerstag, 19 Uhr, trifft der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve in seinem zweiten Testspiel zur Vorbereitung auf die neue Saison auf die U 19-Mannschaft des FC Schalke 04, die in der A-Junioren-Bundesliga kickt. Ursprünglich hätte die Partie in der heimischen Eroglu-Arena stattfinden sollen. Doch wie der 1. FC Kleve am Dienstag mitteilte, geht die Bgegnung nun doch im Schalker Parkstadion über die Bühne, wo die Königsblauen bis zum Jahr 2001 ihre Heimspiele in der Bundesliga ausgetragen haben.