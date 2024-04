Neues Buch vorgestellt Klever Beuys-Fotos lagen in einer Garage in New-York

Die Bilder lagen in einer Garage irgendwo im Nirgendwo der Millionen-Metropole New York. Dort waren, fast vergessen, die Kisten mit alten Dias gelagert, die einer längst nicht mehr existierenden Fotoagentur gehörten. Hier wurde Gerd Ludwig fündig, und der in inzwischen auf der anderen Seite der Vereinigten Staaten in Los Angelos lebende Dokumentar-Fotograf konnte endlich die Anfrage aus dem fernen Kleve beantworten: Ja, er hat sie noch, die Bilder, die damals hier entstanden, als er mit Peter Sager und Joseph Beuys durch die Klever Lande tourte für eine wegweisende Reportage fürs Zeit-Magazin.