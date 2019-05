Quintett in Kleve : Sommernachtstraum als Konzert

Kleve Im letzten Klever Reihenkonzert der Saison präsentiert sich das Alliage Quintett. Die Saxophonisten und die Pianistin präsentieren einen „Sommernachtstraum“.

In der besonderen Kombination von Saxophonquartett und Klavier spielt das Alliage Quintett mit der Klangillusion eines Orchesters. Gegründet wurde es von Daniel Gauthier, seinerzeit erster Professor für klassisches Saxophon an der Kölner Musikhochschule. Während der Flügel für das harmonische Grundgerüst sorgt, verwandelt sich der chamäleonhafte Klang der Saxophone in hohen und tiefen Registern in alle erdenklichen Klangfarben. Schauspiel-Gast Markus Fennert spielte Rollen als Caligula, Cyrano, Othello, Werther und Homo Faber an Bühnen in München, Basel, Zürich, Berlin und am Staatstheater Weimar, auch mit der Bremer Shakespeare Company und in Film- und Fernsehproduktionen. Er ist Hörfunksprecher und hat Hörspiele auch für die Weimarer Bauhaus-Universität aufgenommen.