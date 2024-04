Ausstellung am Wochenende „Schwarz auf Weiß“ im Kunstlabor – von Kratzspuren zu Kohle

Dass die Geschichte des Hauses so einen Eindruck bei den Neulingen hinterlässt, ist für die alten Hasen keine Überraschung. Christian Paulsen erinnert sich an das erste Mal, als er Haus 6 in den 1990er-Jahren betrat: „Wir haben die Kratzspuren noch auf den Wänden gesehen.“ Das habe ihn damals auch schockiert. Er findet, dass solche Geschichten auch die Räume verändern, in denen sie stattfanden und das Gefühl, wenn man in diesen Räumen steht. Man könnte meinen, er wolle die Spuren der Geschichte an den Wänden einfangen – denn Paulsen malt experimentelle Landschaften mit Kohle auf Papier, während es an der Wand hängt. Dadurch werden manche Stellen heller und andere dunkler. Wie das Endergebnis aussieht, entscheidet sich erst im Prozess.