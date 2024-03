Kleve, Goch und Moyland Alle drei Niederrhein-Museen zeigen René Block

Ein schmaler hölzerner Rollschrank steht inmitten einer Reihe von 14 grauen Objektkästchen. Oben auf dem Schrank steht eines der Kästchen mit einer Ringbucheinlage. Es ist ein Register, das aufzeigt, was sich in dem Schrank verbirgt. Nämlich Kunst aus dem Jahr 1969/70. Der international arbeitende Galerist René Block hatte die Idee, für Künstler je eine der 14 Schubladen, eine halbe oder eine viertel, zur Verfügung zu stellen. 19 Künstler gaben für diese Edition „En Bloc“ 1969 ihre Werke, die als kleine Auflage vom Galeristen verkauft wurde, jede der Schubladen wurde zum Objekt. In der Rückbetrachtung gelang es Block, allein in diesem Werk die Creme der Nachkriegskunst zu versammeln: Beuys, Knoebel, Richter, Polke, Palermo und viele weitere. Heute wäre dieser Schrank sündhaft teuer allein mit Gerhard Richter oder Joseph Beuys in der Schublade. Dieses Multiple gehört zu den frühen Editionen der langen Reihe Blocks, die 1966 begann und bis 2022 reicht. 122 Werke listet eine Ausstellung im Rückblick – vom kleinen Multiple über eine Klang-Installation von John Cage bis zur großen Raum­installation von Sunah Choi und Nam June Paiks Video zu Rodins Denker, das jeden Besucher ins Kunstwerk holt. Denn Block machte sogar Raum-Installationen oder ­Video-Kunst zur Edition.