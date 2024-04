Lesung im Kurhaus Kleve Die Visionen des Weltbürgers Cloots

. „Denn es wird keinen Krieg mehr zu erklären geben und keinen Frieden mehr zu schließen, keine Allianzen zu unterschreiben, kein Darlehen zu verhandeln, keinen Tyrannen zu überwachen“. Diese Visionen formulierte Anacharsis Cloots in einer Rede vor der Nationalversammlung in Paris am 9. September 1792 mitten in der Französischen Revolution. Ist es nicht der Traum aller Menschen, friedlich zu leben auf diesem Planeten? Anacharsis Cloots, 1755 als Joannes Baptista Hermanus Maria Cloots auf Schloss Gnadenthal geboren und 1794 in Paris mit der Guillotine hingerichtet, wurde lebendig bei der Buchvorstellung im Museum Kurhaus Kleve.