Neues Buch von Marlene Bach Liebe und Mord am Niederrhein

Als Franca Sallner das erste Mal am Niederrhein unterwegs ist, fällt ihr vor allem die Weite des Landes auf: scheinbar endlose Felder, zwischendrin kleine Waldinseln, ab und an ein Dorf mit roten Backsteinhäusern und spitzem Kirchturm. Das Ziel ihrer Reise ist Neeskamp, ein Dorf, von dem sie noch nie etwas gehört hat. So weit abgelegen, dass es weder Handyempfang noch einen Supermarkt gibt. Neeskamp samt seinen Bewohnern und Geheimnissen wird für Franca vorerst zur Bleibe – und damit zum Handlungsort des neuen Romans „So weit das Land, so frei das Herz“ der Heidelberger Autorin Marlene Bach.