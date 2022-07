Emmerich : Mutter bezahlt für Sohn (34) die Geldstrafe

Emmerich Da hat die Mama dem Jungen aber ordentlich aus der Patsche geholfen. Sie bezahlte 6000 Euro, der Sohn konnte als freier Mann gehen.

Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag um 17:20 Uhr auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr einen 34-jährigen Deutschen nach der Einreise aus den Niederlanden verhaftet. Die Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Dortmund ihn mit zwei Haftbefehlen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz suchte.