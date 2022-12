Bundesweiter Warntag Auf welchen Smartphones der Katastrophen-Alarm funktioniert

Der Warntag findet eigentlich jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. 2022 wurde er in den Dezember verschoben. Der Grund. Der sogenannte Cell Broadcast als Warnkanal steht erst jetzt zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um eine Warnung, die als Textmeldung mit Alarmton an alle Smartphones geschickt wird, ohne, dass man dafür eine Warn-App installiert haben muss. Bei den meisten Handys sind Notfallbenachrichtigungen automatisch aktiviert – vorausgesetzt, das Betriebssystem wurde regelmäßig aktualisiert. Bei Android ist das ab Version 11 und bei iOS ab Version 15.6.1 (iPhone 6s bis 7) und 16.1 (ab iPhone 8) der Fall. Bei älteren Handys lassen sich die Mitteilungen meist händisch aktivieren.