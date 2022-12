Fußball-Oberliga SC-Trainer Alexander Thamm will ungeschlagen bleiben

Die Gäste aus der Landeshauptstadt sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Viermal gab es ein 2:2-Unentschieden und zweimal ging der Aufsteiger mit einem 1:0-Sieg vom Platz. Das unterstreicht, dass die Gastgeber auch morgen an ihre Grenzen gehen müssen. „Wir wissen, wo der Gegner steht und wir wissen, wo wir stehen“, sagt Thamm mit Blick auf die Tabelle, „Und es ist wichtig, dass wir wieder als Team auftreten, so wie wir es in Ratingen getan haben.“ Im Vergleich zum zurückliegenden Spiel kehrt in Konstantin Möllering eine erfahrene Kraft zurück. Dagegen fehlt Abwehr-Routinier Ioannis Alexiou, der in Ratingen seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Abgelaufen ist die Gelb-Rot-Sperre von Joshua Claringbold, der daher wieder zwischen den Pfosten stehen dürfte. Dem Spiel sieht Thamm optimistisch entgegen: „Die Stimmung ist gut und wir gehen es positiv an. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass wir von der Bank nachlegen können. Oberste Priorität hat, dass wir unseren Matchplan auf den Platz zaubern.“ Gespielt wird auf Kunstrasen. Ein Novum für Thamm, der humorvoll diese Rechnung aufmacht. „Dort bin ich noch ungeschlagen und will es auch bleiben.“