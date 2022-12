Sicherheit in Kempen Stadt will mehr Bodycams für Ordnungsamt

Die Stadt Kempen will für die Beschäftigten des kommunalen Ordnungsdienstes weitere Bodycams anschaffen. Das sind Video-Aufnahmegeräte, die direkt am Körper getragen werden und im Einsatz nach Ankündigung eingeschaltet werden können. Über das Vorhaben will die Stadtverwaltung die Politik in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungswesen am Montag, 5. Dezember, informieren, dann steht das Thema auf der Tagesordnung.