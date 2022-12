Familie schmückt Haus und Garten Weihnachtshaus in Kempen erstrahlt

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum“, tönt es aus dem Lautsprecher an der Haustür. Schon bei der Ankunft wird man nicht nur von den tausenden Lichtern herzlich empfangen, sondern fühlt sich auch musikalisch gleich wie beim Weihnachtsmann zu Hause. Leuchtende Zuckerstangen, Sterne, Waldtiere oder auch weihnachtlich geschmückte Bäume im Vorgarten: Alles erstrahlt in warm-weißen Farben. Heidrun und Dirk Schagen lieben, wie sie selbst sagen, diesen „Weihnachtskitsch“ und freuen sich auf die vielen fröhlichen Gesichter und leuchtenden Kinderaugen vor dem Weihnachtshaus an der Margeritenstraße im Kempener Blumenviertel. Auch in diesem Jahr möchte das Ehepaar alles, was an Spenden zusammenkommt, der „Aktion Lichtblicke“ zugutekommen lassen.