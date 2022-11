Sicherheit im Kreis Mettmann Warntag 8. Dezember: Wenn Sirenen heulen und Handys vibrieren

Cell Broadcast sendet die Warnmeldung in ausgewählte Mobilfunkzellen. Die Endgeräte ertönen auch, wenn sie lautlos geschaltet sind, aber nur, wenn Cell Broadcast aktiviert ist, sie nicht ausgeschaltet oder in den Flugmodus versetzt sind. Zurzeit befindet sich das System noch in der Testphase. Ein Betrieb ist für den Februar 2023 geplant. Kinder und Jugendliche mit Smartphones sollten von ihren Erziehungsberechtigten auf den Probealarm vorbereitet werden. Auch eine Unterstützung von Senioren ist geboten, rät die Kreisverwaltung. In der Regel sind Einstellungen im Mobiltelefon vorzunehmen, um den Probealarm empfangen zu können. Weitere Informationen zum Cell Broadcast und der Unterstützung von Smartphonemodellen sowie deren Einstellung werden vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlicht: Cell Broadcast - BBK (bund.de).