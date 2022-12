Warntag am 8. Dezember in Viersen Hilfe zur Selbsthilfe im Katastrophenfall

In der Vergangenheit waren die bundesweiten Warntage eher Veranstaltungen für zwei bestimmte Zielgruppen: Familien mit Kindern, die sich Feuerwehrautos und Rettungswagen ansehen wollten und Menschen mit einem Faible für Blaulicht-Themen. Das dürfte in diesem Jahr anders werden, wenn die Feuerwehr Viersen am Donnerstag, 8. Dezember, von 10 bis 15 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz über Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Selbsthilfe aufklärt. Das liegt zum einen an der Energiekrise, in deren Folge die Wahrscheinlichkeit von lokal begrenzten Stromausfällen gestiegen ist. Im Kreis Viersen wurden deshalb Standorte für sogenannte Bevölkerungsschutz-Leuchttürme festgelegt, an denen die Bürger im Falle eines längerfristigen Stromausfalls Hilfe bekommen sollen. Zum anderen dürften auch die zunehmenden Starkregen-Ereignisse, die in den vergangenen Jahren zu deutlich mehr überfluteten Kellern geführt haben, zu einem gestiegenen Interesse führen.