Strom vom eigenen Balkon Stadt Viersen prüft Förderung von Balkonkraftwerken

„Das ist ein absolut sinnvoller Antrag“, betonte Jörg Dickmanns (SPD) in der Sitzung des Ausschusses. Die Förderung könne auch ruhig noch höher ausfallen, merkte Simon Männersdörfer (Linke) an. Eric Scheuerle (FDP) hingegen argumentierte, man könne das Thema Balkonkraftwerke doch auch in die Beratungen zur Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Kreises Viersen aufnehmen. An der Fortschreibung sind neben der Stadt Viersen fünf weitere kreisangehörige Kommunen und der Kreis Viersen beteiligt.