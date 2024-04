Auch im Kreis Viersen Bau-Gewerkschaft droht mit Streik

Um das noch in letzter Minute zu verhindern, müssten die Bauunternehmen im Kreis Viersen ihren eigenen Verbänden von Bauhandwerk und Bauindustrie jetzt „gehörig auf die Füße treten“, meint der Bezirksvorsitzende. „Es steht Spitz auf Knopf. Entweder die Arbeitgeber nehmen den Schlichterspruch an oder der Bau steht still – und wird dann auch nicht wieder richtig auf die Beine kommen“, warnt Brüning.