Parents for Future Wunschzettel für besseres Klima in Viersen

Viersen · Aus Anlass des Black Friday haben die Parents for Future Kreis Viersen in der Viersener Fußgängerzone über die Auswirkungen des Konsums auf das Weltklima informiert. Neben einem Stand mit Infomaterialien boten die Parents eine Bastelaktion an für Geschenkverpackungen aus diversen Materialien, die sonst im Müll gelandet wären.

29.11.2022, 14:19 Uhr

Bürgermeisterin Sabine Anemüller und der grüne Fraktionschef Jörg Eirmbter-König nahmen den „Klimawunschzettel“ entgegen. Foto: Parents for Future

Passanten konnten Klimawünsche an die Stadt auf einen Klimawunschzettel schreiben. Dieser Wunschzettel — Tempo 30 für Autos in Viersen, bessere Radwege — wurde Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und dem grünen Fraktionsvorsitzenden Jörg Eirmbter.König überreicht.

(mrö)