Abfallentsorgung in Viersen Müllabfuhr doch weiter wöchentlich?

Ab dem 1. Januar 2024 setzt die Stadt Viersen auf ein neues Entsorgungssystem. Dafür sucht sie noch den passenden Anbieter. Eigentlich wollte die Stadtverwaltung nun die Ausschreibung auf den Weg bringen – doch damit muss sie noch warten. Denn der Stadtrat, der die Verwaltung damit beauftragen muss, fasste in seiner jüngsten Sitzung keinen Beschluss dazu: Er vertagte seine Entscheidung. Der Grund: Mit dem Wechsel des Entsorgungssystems soll, so der Vorschlag der Verwaltung, auch ein Turnus-Wechsel einhergehen. Die graue Tonne würde nicht mehr wöchentlich, sondern 14-tägig entleert werden. „Das ist für den Bürger durchaus, was die Servicequalität angeht, eine Veränderung, die er wahrnehmen wird“, sagte Paul Mackes (CDU). Er schlug deshalb vor, im Zuge des Ausschreibungsverfahrens eine Eventualposition einzufügen und bei den Leistungsanbietern die Kosten für beide Varianten abzufragen. „Dann wüssten wir, über welche Mehrkosten wir tatsächlich reden.“ Ob das rechtlich zulässig ist, soll die Verwaltung nun klären.