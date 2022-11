Viersen Sperrmüll angezündet

Viersen · In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte Sperrmüll an der Straße Am Steinkreis in Viersen in Brand gesetzt.

29.11.2022, 13:47 Uhr

Gegen 0.30 Uhr riefen Anwohner die Feuerwehr. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Anwohner informierten gegen 0.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten eine brennende Couch. „Da eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen wird, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher. Die Beamten bitten um Hinweise auf Verdächtige unter der Rufnummer 02162 3770.

(mrö)