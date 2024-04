WIrtschaft in der Stadt Viersen Know how und Mut zur Unternehmensgründung

Zur zweiten Viersener Gründungsmesse lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt ein. Am Dienstag, 14. Mai, treffen sich Unternehmer und die es werden wollen, von 14 bis 18 Uhr in der Städtischen Galerie am Park. Erwartet werden Gäste aus den Bereichen Gründung und Start-Ups, kleine und mittlere Unternehmen, Hochschulen, Banken und Gesundheitswesen. Sie sollen bei der Messe die Gelegenheit haben, ihr Netzwerk zu erweitern. Hier können die Anwesenden Kontakte knüpfen und Erfahrungen teilen. Dazu gibt es vier spannende Vorträge. Damit bietet die Messe zugleich Wissenstransfer.