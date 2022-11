Jobsuche im Kreis Viersen In 60 Minuten zum neuen Job

Auch Jamel Asmi ist vom Job-Speeddating überzeugt. Der Pflegedienstleiter vom ambulanten Pflegedienst Avisitar in Viersen hat zusammen mit Geschäftsführer Stephan Pfeiffer zum zweiten Mal teilgenommen. „Die Teilnahme an der Premierenveranstaltung im vergangenen Jahr war für uns ein voller Erfolg. Wir haben in der einen Stunde des Angebotes drei Gespräche geführt und konnten daraus eine neue Mitarbeiterin gewinnen“, berichtet Asmi. „Sandra Bach gehört seit einem Jahr zum Team. Daher war klar, dass wir die erneute Gelegenheit dieser unkomplizierten Art und Weise des Kennenlernens wieder nutzen würden.“ In einem solchen Gespräch erhalte man direkt einen Eindruck des Bewerbers und könne sehen, ob die Person motiviert sei. Man bekomme ein Gefühl für den gegenübersitzenden Menschen, fügt Pfeiffer an.